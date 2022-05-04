«До 12 лет тюрьмы»: скрывшегося с места смертельного ДТП водителя Toyota Verossa отправили в СИЗО Новосибирска

Фото ГИБДД Новосибирска

Следователи продолжают разбираться в причинах смертельного ДТП, в котором после празднования дня рождения водителя погиб его друг: о случившемся у фигуранта уголовного дела будет время подумать в СИЗО.

Резонансное ДТП в конце улицы Кирова произошло около трёх часов ночи 30 апреля. Toyota Verossa врезалась в столб, от чего её всю искорёжило. На переднем сидении, истекая кровью, стонал молодой человек.

«Трасса была почти пустая, поэтому очевидцы не сразу подошли и вызвали карету скорой помощи, а когда медики прибыли, мужчина уже не дышал»,

- рассказал источник, близкий к следствию.

Не прошло и суток, как водителя вычислили и задержали. 32-летний житель Октябрьского района бросил оформленную на себя машину и отсыпался дома. Даже когда его задержали, показатель алкоголя превышал 0, 770 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Как всё произошло и почему бросил друга – именинник вспоминает с трудом. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

Согласно санкции этой статьи алкогонщику грозят 12 лет лишения свободы. На момент задержания он ещё плохо осознавал это.

«2 мая подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО на время следствия»,

- сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.