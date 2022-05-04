Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

На улицах Новосибирска 4 мая начали продавать квас

Фото На улицах Новосибирска 4 мая начали продавать квас
Фото На улицах Новосибирска 4 мая начали продавать квас

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске днем 4 мая появились первые точки продажи разливного кваса.

Бочки с квасом на розлив в стаканах и бутылках установили на улицах города сегодня, 4 мая, сообщает Сиб.фм.

Бочки с квасом на улицах – один из признаков наступления тепла. Одна из первых бочек с прохладительным напитком появилась днем 4 мая рядом с входом на станцию метро «Сибирская», напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Хлебный квас из бочки жителям Новосибирска продают за 20 рублей за стакан объемом 0,2 литра, 40 рублей – за 0,5 литра, и 70 рублей за литр. Согласно прогнозу синоптиков, уже к вечеру в Новосибирске похолодает до +7 градусов. Пока столбики термометров держатся на отметке +14 градусов, в городе тепло и солнечно.

Ранее Сиб.фм писал, что отопление в Новосибирске планируют отключить 11 мая. Тем временем отчаянные любители водных процедур уже открыли пляжный сезон. В минувшие выходные новосибирцы отправились загорать и купаться прямо посреди льда, который еще не сошел с Обского моря.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28140
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26763
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24940
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
24200
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
17678
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14764
Британский наемник предостерег европейцев от участия в боях на Украине
14701
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы