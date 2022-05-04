На улицах Новосибирска 4 мая начали продавать квас

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске днем 4 мая появились первые точки продажи разливного кваса.

Бочки с квасом на розлив в стаканах и бутылках установили на улицах города сегодня, 4 мая, сообщает Сиб.фм.

Бочки с квасом на улицах – один из признаков наступления тепла. Одна из первых бочек с прохладительным напитком появилась днем 4 мая рядом с входом на станцию метро «Сибирская», напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Хлебный квас из бочки жителям Новосибирска продают за 20 рублей за стакан объемом 0,2 литра, 40 рублей – за 0,5 литра, и 70 рублей за литр. Согласно прогнозу синоптиков, уже к вечеру в Новосибирске похолодает до +7 градусов. Пока столбики термометров держатся на отметке +14 градусов, в городе тепло и солнечно.

Ранее Сиб.фм писал, что отопление в Новосибирске планируют отключить 11 мая. Тем временем отчаянные любители водных процедур уже открыли пляжный сезон. В минувшие выходные новосибирцы отправились загорать и купаться прямо посреди льда, который еще не сошел с Обского моря.