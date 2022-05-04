В Новосибирске истребители МиГ-31 отрепетировали пролёт ко Дню Победы

Пресс-служба ЦВО

В Новосибирске прошла первая репетиция пролета авиации на параде Победы.

В Новосибирске прошла первая тренировка пролета авиации. Над городом пролетели 4 самолета и вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Утром 4 мая жители Новосибирска могли увидеть в небе высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В. Экипажи собрались в единый строй на высоте 200-400 метров.

Первая репетиция пролета авиации в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Новосибирске 4 мая. Самолеты и вертолеты поднялись в небо над площадью Ленина. Генеральная репетиция пролета состоится 7 мая над главной городской площадью.

Ранее Сиб.фм писал, что военные устроили концерт во дворе дома ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске.