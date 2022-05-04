Роспотребнадзор рассказал новосибирским дачникам о защите участков от клещей

Фото pixabay.com, коллаж Сиб.фм
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области объяснили, как правильно обработать дачный участок для защиты от клещей.
Если на дачном участке встречаются клещи, начинать бороться с ними необходимо ранней весной, при появлении первых свободных от снега участков, пояснили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Можно заказать профессиональную обработку территории акарицидами, а можно провести её самостоятельно. При выборе второго варианта важно использовать правильные средства.
Для обработки дачных участков подойдут инсектоакарициды, выпускаемые в виде концентратов эмульсий. Приобрести их можно в магазинах товаров для дачи.
«Внимательно прочитайте инструкцию и приготовьте рабочий раствор так, как в ней указано. Помните, что инсектоакарициды — это токсичные средства, при их использовании следует строго соблюдать требования безопасности», — отметили в Роспотребнадзоре.
Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что с начала эпидемического сезона в медорганизации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратились более 440 человек, двое из которых были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит.
В 2021 году в регионе зарегистрировали 16 857 обращений с укусами клещей, а диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвердился у 73 пациентов, в том числе у 10 детей.
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