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Роспотребнадзор рассказал новосибирским дачникам о защите участков от клещей

Фото Роспотребнадзор рассказал новосибирским дачникам о защите участков от клещей
Фото Роспотребнадзор рассказал новосибирским дачникам о защите участков от клещей

Фото pixabay.com, коллаж Сиб.фм

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области объяснили, как правильно обработать дачный участок для защиты от клещей.

Если на дачном участке встречаются клещи, начинать бороться с ними необходимо ранней весной, при появлении первых свободных от снега участков, пояснили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Можно заказать профессиональную обработку территории акарицидами, а можно провести её самостоятельно. При выборе второго варианта важно использовать правильные средства.

Для обработки дачных участков подойдут инсектоакарициды, выпускаемые в виде концентратов эмульсий. Приобрести их можно в магазинах товаров для дачи.

«Внимательно прочитайте инструкцию и приготовьте рабочий раствор так, как в ней указано. Помните, что инсектоакарициды — это токсичные средства, при их использовании следует строго соблюдать требования безопасности», — отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что с начала эпидемического сезона в медорганизации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратились более 440 человек, двое из которых были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит.

В 2021 году в регионе зарегистрировали 16 857 обращений с укусами клещей, а диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвердился у 73 пациентов, в том числе у 10 детей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Роспотребнадзор
клещ
дача
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