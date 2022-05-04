Турагентства начали организовывать шоп-туры из Новосибирска в Казахстан

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Турагентства начали предлагать новосибирцам шоп-туры в Казахстан.

Жителям Новосибирска предлагают ехать за Zаra в Казахстан. Стоимость такого шоп-тура начинается от 20 тысяч рублей.

Первыми новую «золотую жилу» нащупали турагенты из Екатеринбурга. А недавно и турагентства Новосибирска начали продавать короткие целевые туры в страны ближнего зарубежья. Одно из самых популярных направлений – Казахстан. В рамках туров предлагается шопинг в популярных западных магазинах, которые не работают в России из-за санкций, покупка валюты или оформление банковских карт, действующих без ограничений по всему миру. Также желающие могут приобрести в банках евро и доллары.

«Заровский» тур на две ночи от туроператора «ВЕДИ ГРУПП» обойдется в сумму порядка 21 тысячи рублей с экскурсиями. Правда, за перелет придется платить отдельно – это еще порядка 25 тысяч рублей.

Добраться до Казахстана за брендовыми вещами можно и на поезде, и на автобусе. За 18 часов на автобусе придется заплатить порядка 3 тысяч рублей, за путешествие на поезде – не меньше 4 тысяч рублей.

В самом Казахстане при этом далеко не все в восторге от российских шопинг-туристов. Как пишет портал «БизнесOnline», казахстанцы боятся, что из-за наплыва покупателей из России в стране резко взлетят цены. Впрочем, есть и те, кто рад новому положению, отмечая, что «Казахстан теперь – новый Дубай».

Ранее Сиб.фм писал, что в России хотят увеличить туристический кешбэк для жителей Новосибирска и других городов СФО.