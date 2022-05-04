Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

У жителей Новосибирска началась короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая

Фото У жителей Новосибирска началась короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая
Фото У жителей Новосибирска началась короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая

Фото pixabay.com

4 мая жители Новосибирска ненадолго вернулись к трудовым будням после первой части майских праздников.

Первая часть майских праздников позади, 4 мая в Новосибирске и России в целом стартовала рабочая неделя. Правда, длиться она будет недолго — всего три дня, а затем вновь начнутся выходные. В соответствии с производственным календарём, отдых продолжится с 7 по 10 мая включительно.

Напомним, что производственный календарь на каждый год утверждает правительство РФ. Согласно ему, в мае 2022 года 18 рабочих дней и 13 выходных. Предложение зампредседателя Госдумы Владислава Даванкова сделать майские праздники 10-дневными одобрено не было.

Если работодатель привлекает сотрудника к работе в установленные для отдыха дни, оплата за его труд должна начисляться как минимум в двойном размере. В качестве альтернативы может быть предоставлен отгул. Подробнее об этом можно узнать в предыдущем материале Сиб.фм по ссылке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Россия
Новосибирск
майские праздники
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27717
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26602
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24754
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23995
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
17503
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14640
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14612
Британский наемник предостерег европейцев от участия в боях на Украине