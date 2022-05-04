У жителей Новосибирска началась короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая

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4 мая жители Новосибирска ненадолго вернулись к трудовым будням после первой части майских праздников.

Первая часть майских праздников позади, 4 мая в Новосибирске и России в целом стартовала рабочая неделя. Правда, длиться она будет недолго — всего три дня, а затем вновь начнутся выходные. В соответствии с производственным календарём, отдых продолжится с 7 по 10 мая включительно.

Напомним, что производственный календарь на каждый год утверждает правительство РФ. Согласно ему, в мае 2022 года 18 рабочих дней и 13 выходных. Предложение зампредседателя Госдумы Владислава Даванкова сделать майские праздники 10-дневными одобрено не было.

Если работодатель привлекает сотрудника к работе в установленные для отдыха дни, оплата за его труд должна начисляться как минимум в двойном размере. В качестве альтернативы может быть предоставлен отгул. Подробнее об этом можно узнать в предыдущем материале Сиб.фм по ссылке.