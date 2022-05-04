В Новосибирск после жары в +22 градуса придет похолодание

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жителям Новосибирска рассказали, какая погода ждет их на вторых майских выходных.

После летней жары в +22 градуса в Новосибирске опять похолодает. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали, что на вторых праздничных выходных в мае столбики термометров опустятся до +8 °C.

Пасмурная, дождливая и прохладная погода ожидает жителей Новосибирска на вторых праздничных выходных в мае. Температура воздуха не поднимется выше +10 °C.

Первомай порадовал новосибирцев по-настоящему летней погодой. Столбики термометров поднимались до +27 °C и многие горожане решили открыть пляжный сезон на Обском море. К среде, 4 мая, температура воздуха опустилась до +14 °C, на улицах начали продавать прохладный квас. Теплая погода продержится еще несколько дней, а к выходным в Новосибирск придет похолодание, станет облачно и дождливо.

В четверг, 5 мая, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью около нуля, по области -2...-4 °C , днем в Новосибирске +15...+17 °C.

В пятницу, 6 мая, ночная температура воздуха составит +3...+5 °C, днем потеплеет до +20...+22 °C.

А вот в субботу, 7 мая, в Новосибирске похолодает. Жителей региона ожидает пасмурная и дождливая погода, возможны грозы. Ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Дневная температура воздуха опустится до +8...+10 °C, в течение дня может похолодать еще сильнее.

Тем не менее, непогода не должна задержаться надолго. Уже к середине мая воздух в Новосибирске прогреется до +19 °C.