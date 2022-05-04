В Новосибирске из-за репетиций военного парада изменят движение транспорта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На время репетиций военного парада к 9 Мая в Новосибирске скорректируют движение транспорта. Частично оно будет ограничено, предупредили в мэрии.

5 и 7 мая в Новосибирске пройдут репетиции военного парада ко Дню Победы. Движение транспорта в центре города будет ограничено.

Ограничения будут действовать в четверг с 17:30 до 22:30 и в субботу с 7:00 до 12:30 на следующих участках:

— на Красном проспекте между улицами Фабричной и Гоголя;

— на улице Орджоникидзе между Советской и Каменской;

— на Октябрьской магистрали и улице Кирова между Красным проспектом и улицей Восход.

При закрытии участков на Красном проспекте, Орджоникидзе и Октябрьской магистрали движение пассажирского транспорта будет организовано по изменённым схемам.

Для автобусов

№ 8, 21, 54 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующим схемам;

№ 31 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Добролюбова до Вокзальной магистрали: ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующей схеме;

№ 95 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Фрунзе до ул. Гоголя: ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

№ 18 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, пл. Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

№ 5, 28 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от Октябрьского моста до ул. Гоголя: ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующим схемам;

№ 13 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Большевистской до ул. Гоголя: площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

№ 97, 98 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующим схемам;

№ 75 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующей схеме.

Для маршруток

№ 8, 45 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующим схемам;

№ 44 — на участке от Вокзальной магистрали до ул. Кирова: ул. Советская, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, ул. Большевистская, ул. Восход, далее — по действующей схеме;

№ 44а — на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующей схеме;

№ 38, 51 — (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Военной до ул. Ленина: ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, далее — по действующей схеме.

№ 48 — (в прямом направлении) на участке от ул. Крылова до ул. Гоголя: ул. Каменская, далее – по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.

Для троллейбусов

№ 5 — конечный остановочный пункт «Городской аэропорт», ул. Аэропорт, Мочищенское шоссе, Красный проспект, площадь им. Калинина, Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Нарымская, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, Красный проспект, ул. Аэропорт, конечный остановочный пункт «Городской аэропорт»;

№ 13 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Нарымская, площадь Трубникова, ул. Нарымская, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;

№ 10 — (в прямом и обратном направлениях) конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная»;

№ 36 — (в прямом и обратном направлениях) конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная», ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, конечный остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск-Главный».

Напомним, что Парад Победы в Новосибирске традиционно пройдёт утром 9 мая перед театром оперы и балета. Участие в нём примут 2 284 человека. Кроме того, в небе над Красным проспектом пролетят два транспортно-штурмовых вертолёта Ми-8 и два истербителя-перехватчика Миг-31.

Сиб.фм ранее писал, что проход на территорию нескольких центральных улиц будет ограничен. Как попасть на парад, можно узнать здесь.