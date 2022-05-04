В Новосибирске КАМАЗ насмерть сбил 83-летнего пешехода

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД Новосибирской области

Водитель КАМАЗа совершил смертельный наезд на 83-летнего мужчину во дворе Новосибирска.

Утром 4 мая 41-летний водитель КАМАЗа наехал на пешехода во дворе Дзержинского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, во время ДТП спецавтомобиль двигался задним ходом по дворовой территории дома № 190/1 по улице Гоголя, со стороны дома № 13/1 по улице Кошурникова.

Наезд стал смертельным для пешехода: 83-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает полную картину произошедшего.

Это уже второе ДТП со смертельным исходом за утро 4 мая: ранее в Октябрьском районе грузовик сбил велосипедиста, который так же скончался на месте происшествия.