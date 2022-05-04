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В Новосибирске начали монтировать сцену на 9 Мая

Фото В Новосибирске начали монтировать сцену на 9 Мая
Фото В Новосибирске начали монтировать сцену на 9 Мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске стартовал монтаж сцены для концерта в честь Дня Победы.

В Новосибирске начали монтировать сцену на площади имени Ленина ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает Сиб.фм.

Фото В Новосибирске начали монтировать сцену на 9 Мая 2

За несколько дней до праздника в Новосибирске началась усиленная подготовка к Параду Победы. Одним из ключевых мест праздничного дня станет площадь имени Ленина, где пройдет большой праздничный парад. 9 мая площади Ленина торжественным маршем пройдут войска Сибирского гарнизона. За военным парадом проследует ретротехника, пронесут знамя Победы, полотнище «Новосибирск – город трудовой доблести», флаги республик, а также ассоциаций национально-культурных автономий и национальных организаций.

Фото В Новосибирске начали монтировать сцену на 9 Мая 3

Кроме того, на главной площади Новосибирска 9 мая пройдет праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине Великой Победы. 4 мая рабочие приступили к монтажу сцены для концерта и празднования Дня Победы.

Фото В Новосибирске начали монтировать сцену на 9 Мая 4

Фото В Новосибирске начали монтировать сцену на 9 Мая 5

Ранее Сиб.фм писал, кого не пустят на Парад Победы. Посмотреть полную программу празднования Дня Победы в Новосибирске можно здесь.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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