В Новосибирске начали монтировать сцену на 9 Мая

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске стартовал монтаж сцены для концерта в честь Дня Победы.

В Новосибирске начали монтировать сцену на площади имени Ленина ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает Сиб.фм.

За несколько дней до праздника в Новосибирске началась усиленная подготовка к Параду Победы. Одним из ключевых мест праздничного дня станет площадь имени Ленина, где пройдет большой праздничный парад. 9 мая площади Ленина торжественным маршем пройдут войска Сибирского гарнизона. За военным парадом проследует ретротехника, пронесут знамя Победы, полотнище «Новосибирск – город трудовой доблести», флаги республик, а также ассоциаций национально-культурных автономий и национальных организаций.

Кроме того, на главной площади Новосибирска 9 мая пройдет праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине Великой Победы. 4 мая рабочие приступили к монтажу сцены для концерта и празднования Дня Победы.

Ранее Сиб.фм писал, кого не пустят на Парад Победы. Посмотреть полную программу празднования Дня Победы в Новосибирске можно здесь.