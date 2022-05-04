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В Новосибирске огласили приговор по делу о хищении 67 миллионов у НАРЗа

Фото В Новосибирске огласили приговор по делу о хищении 67 миллионов у НАРЗа
Фото В Новосибирске огласили приговор по делу о хищении 67 миллионов у НАРЗа

Фото из архива Сиб.фм и Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Заельцовский районный суд приговорил трёх топ-менеджеров, которые похитили из бюджета Новосибирского авиаремонтного завода 67 миллионов рублей.

Многомиллионное хищение у НАРЗа, которое произошло ещё в 2016 году, в Заельцовском районном суде рассматривали до сих пор. В махинации с деньгами, предназначавшимися на ремонт вертолётов, участвовали шесть человек.

«В результате умышленных совместных преступных действий Лица № 1, Липатникова Ю.Н., Смирнова А.А., Янькова В.А., Костерина А.П., Зобова А.В., совершенных ими с использованием служебного положения Липатникова Ю.Н., последним путем незаконного расходования были похищены вверенные ему денежные средства АО «НАРЗ» в особо крупном размере 67 757 467 рублей 33 копейки, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению, чем причинили АО «НАРЗ» материальный ущерб на указанную сумму», — рассказали в Заельцовском районном суде.

По этому делу суд уже приговорил экс-зампредседателя правительства республики Бурятия Алексея Мишенина. Именно он и мог быть идейным вдохновителем многомиллионной аферы. А вот разворовывать бюджет стратегически важного предприятия уже помогали заместитель директора по конструкторско- технологическому направлению службы организации сервисных центров и техническому обслуживанию АО «НАРЗ» Александр Зобов, директор службы организации сервисных центров по техническому обслуживанию и ремонту АО «НАРЗ» Андрей Костерин и финансовый директор ООО «Предприятие «Аэротех» Виктор Яньков.

«Органом предварительного следствия Зобову А.В., Костерину А.П. и Янькову В.А. вменялось пособничество путем предоставления средств совершения преступления и устранения препятствий для его совершения в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного им, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ»,

- добавляют в Заельцовском суде.

В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить троице наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото В Новосибирске огласили приговор по делу о хищении 67 миллионов у НАРЗа 2

Однако приговором суда всем фигурантам назначены условные сроки: Виктор Яньков – 3 года и 10 месяцев, Андрей Костерин – 3 года и 11 месяцев, больше всех получил Александр Зобов – 4 года.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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