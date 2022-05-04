В Новосибирске у некоторых школьников учебный год закончится 8 июня

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Школьники Новосибирска завершат учебный год 25 мая. Некоторые классы продолжат учиться до 8 июня.

В Новосибирске объявили даты окончания учебного года. Часть школьников закончит учиться 25 мая, часть – 8 июня. Об этом сообщило региональное министерство образования.

Учебный год в школах Новосибирска закончится 25 мая. Такое решение приняло министерство образования Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Это традиционная дата начала летних каникул в школах, однако конкретная дата окончания учебного года зависит от учебного плана образовательной организации.

Раньше всех учебу закончат выпускники и школьники младших классов. У остальных каникулы начнутся в начале июня. Некоторые классы продолжат учиться до 8 июня.

Даты последних звонков для выпускных классов станут известны после 15 мая.

Ранее Сиб.фм писал, что этим летом детские оздоровительные лагеря в Новосибирской области будут работать со стопроцентной загрузкой.