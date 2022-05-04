Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

По данным на утро 4 мая в Новосибирской области действует пять лесных пожаров на площади более 17 гектаров.

Пять лесных пожаров действует в Новосибирской области по данным на утро 4 мая. Огонь распространяется на площади более 17 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

"На 7 часов утра действует 5 пожаров на территории Каргатского (2 пожара на общей площади 10,8 га), Северного (2 пожара на общей площади 4 га) и Куйбышевского (1 пожар на общей площади 3 га) лесничеств", — уточнили в ведомстве.

С 15 апреля 2022 года в Новосибирской области произошло 122 лесных пожара. Огонь прошёл по площади 1014,54 гектаров.

В Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, но, несмотря на это, в регионе фиксируются случаи пала травы. 2 мая в Ордынском районе тракторист поджёг сухую траву горящей бороной, термическую точку обнаружили сотрудники лесоохраны.