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В СГК предупредили о возможном шуме из-за работ на ТЭЦ-3 в Новосибирске

Фото В СГК предупредили о возможном шуме из-за работ на ТЭЦ-3 в Новосибирске
Фото В СГК предупредили о возможном шуме из-за работ на ТЭЦ-3 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На ТЭЦ-3 в Ленинском районе Новосибирска ведётся пуск резервного котла, в ближайших домах может быть слышен шум от сброса пара, предупредили в СГК.

Жители домов, расположенных рядом с ТЭЦ-3 в Ленинском районе Новосибирска, в ближайшее время могут услышать шум от сброса пара, сообщили 4 мая в пресс-службе СГК.

«Друзья, приносим извинения — вынуждены немного пошуметь. Сейчас на ТЭЦ-3 занимаемся пуском котла из резерва по заданию системного оператора. На начальном этапе будет сбрасываться пар. Возможно, будет слышно в жилой застройке», — предупредили утром в среду в СГК.

К ремонту на ТЭЦ в Новосибирске в 2022 году приступили, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Часть оборудования станций уже отремонтировали. Годовая программа выполнена на 26 %.

На ТЭЦ-3 находится на финальной стадии текущий ремонт котла № 9. Бригада из 32 человек меняет 24 тонны труб пароперегревателя, предназначенных для теплообмена в топочной камере котла.

Напомним, что в начале апреля новосибирские ТЭЦ снизили температуру теплоносителя. Дата окончания отопительного сезона по-прежнему неизвестна. Сиб.фм ранее писал, при каких условиях в городе отключают подачу тепла.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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