Военные уничтожили 6 подстанций на железных дорогах, по которым на Украину шло иностранное оружие

Фото Минобороны России
Минобороны России сообщило об уничтожении 6 подстанций на украинских железных дорогах, по которым шло западное оружие.
ВС РФ уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине. По ним шло западное оружие для украинских боевиков, сообщили в Минобороны России.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка», – говорится в сообщении ведомства.
Через эти железные дороги украинская группировка войск в Донбассе получала западное оружие и новые боеприпасы.
Кроме того, минувшей ночью артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Уничтожено до 310 человек националистов и 53 единицы военной техники.
Накануне российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов в Херсонской области. Сиб.фм писал о страшной находке в подвале придорожного кафе под Херсоном.
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