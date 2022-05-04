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Жители Новосибирска пожаловались на разбивающего машины по ночам мужчину

Фото Жители Новосибирска пожаловались на разбивающего машины по ночам мужчину
Фото Жители Новосибирска пожаловались на разбивающего машины по ночам мужчину

Фото из паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В ночь на 4 мая мужчина повредил машину на парковке возле дома на проспекте Дзержинского, 71 в Новосибирске. По словам местных жителей, он сбрасывал на авто тяжёлые предметы из окна пятого этажа.

Жильцы дома № 71 на проспекте Дзержинского в Новосибирске беспокоятся за сохранность своих автомобилей. По их словам, мужчина в возрасте 40-50 лет часто разбивает чужой транспорт, сбрасывая на него по ночам тяжёлые предметы. В очередной раз он устроил атаку на машины в ночь на 4 мая.

«Это уже не первый случай: на парковке автомобили стараются не оставлять, а подъезд — обходить стороной. Обращались в полицию, говорят, что нет состава преступления. Вот опять повреждён автомобиль. Всё это делает мужчина лет 40-50, почему — непонятно. Машины не мешают: приехали, встали аккуратно, без лишнего шума и прочего, во дворе всегда тихо!» — пожаловалась в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» местная жительница.

Для подтверждения женщина показала фото пострадавшей машины. На них видно, что лобовое стекло автомобиля повреждено в нескольких местах.

Пользователи в комментариях посоветовали горожанке обратиться с жалобой в прокуратуру.

Напомним, ранее житель Новосибирска разбил восемь машин, припаркованных возле дома № 9 на Спортивной улице. Мужчина повредил автомобили, выбрасывая из окна различные предметы, среди которых были молотки и сковородки.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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