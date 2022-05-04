Жители Новосибирска пожаловались на разбивающего машины по ночам мужчину

Фото из паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В ночь на 4 мая мужчина повредил машину на парковке возле дома на проспекте Дзержинского, 71 в Новосибирске. По словам местных жителей, он сбрасывал на авто тяжёлые предметы из окна пятого этажа.

Жильцы дома № 71 на проспекте Дзержинского в Новосибирске беспокоятся за сохранность своих автомобилей. По их словам, мужчина в возрасте 40-50 лет часто разбивает чужой транспорт, сбрасывая на него по ночам тяжёлые предметы. В очередной раз он устроил атаку на машины в ночь на 4 мая.

«Это уже не первый случай: на парковке автомобили стараются не оставлять, а подъезд — обходить стороной. Обращались в полицию, говорят, что нет состава преступления. Вот опять повреждён автомобиль. Всё это делает мужчина лет 40-50, почему — непонятно. Машины не мешают: приехали, встали аккуратно, без лишнего шума и прочего, во дворе всегда тихо!» — пожаловалась в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» местная жительница.

Для подтверждения женщина показала фото пострадавшей машины. На них видно, что лобовое стекло автомобиля повреждено в нескольких местах.

Пользователи в комментариях посоветовали горожанке обратиться с жалобой в прокуратуру.

Напомним, ранее житель Новосибирска разбил восемь машин, припаркованных возле дома № 9 на Спортивной улице. Мужчина повредил автомобили, выбрасывая из окна различные предметы, среди которых были молотки и сковородки.