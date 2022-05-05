Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

35 тонн с гуманитарным грузом для жителей Донбасса отправлены со станции Новосибирск-Южный

Фото 35 тонн с гуманитарным грузом для жителей Донбасса отправлены со станции Новосибирск-Южный
Фото 35 тонн с гуманитарным грузом для жителей Донбасса отправлены со станции Новосибирск-Южный

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

4 мая с железнодорожной станции Новосибирск-Южный в Новосибирской области в рамках всероссийской акции «Поезд помощи Донбассу» отправлена гуманитарная помощь.

В мероприятии участвовали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Евгений Шапуленко и руководитель исполкома Новосибирского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта Светлана Заикина.

Всего из Новосибирска в Донбасс отправлено 35 тонн гуманитарного груза (мука и крупа), собранного предпринимателями малого и среднего бизнеса, общественными благотворительными и предпринимательскими организациями.

Компания «Российские железные дороги» поддержала инициативу Общероссийского Народного Фронта по отправке состава с гуманитарной помощью от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик. В составе «Поезда помощи» следуют вагоны с гуманитарным грузом из 60 субъектов Российской Федерации, в том числе из Новосибирской области. Все вагоны будут сформированы в единый железнодорожный состав в Москве и отправлены в распределительный центр Ростовской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

РЖД
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

28637
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
27081
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
17995
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
14943
В Новосибирской области 3 мая ожидаются туманы
14372
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
13673
Красная горка в 2022 году: что означает праздник Антипасха, традиции и запреты для верующих
13513
15-летняя школьница попала в реанимацию после ДТП на юго-западе Новосибирска