35 тонн с гуманитарным грузом для жителей Донбасса отправлены со станции Новосибирск-Южный

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

4 мая с железнодорожной станции Новосибирск-Южный в Новосибирской области в рамках всероссийской акции «Поезд помощи Донбассу» отправлена гуманитарная помощь.

В мероприятии участвовали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Евгений Шапуленко и руководитель исполкома Новосибирского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта Светлана Заикина.

Всего из Новосибирска в Донбасс отправлено 35 тонн гуманитарного груза (мука и крупа), собранного предпринимателями малого и среднего бизнеса, общественными благотворительными и предпринимательскими организациями.

Компания «Российские железные дороги» поддержала инициативу Общероссийского Народного Фронта по отправке состава с гуманитарной помощью от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик. В составе «Поезда помощи» следуют вагоны с гуманитарным грузом из 60 субъектов Российской Федерации, в том числе из Новосибирской области. Все вагоны будут сформированы в единый железнодорожный состав в Москве и отправлены в распределительный центр Ростовской области.