Дети пострадали в столкновении двух иномарок в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска на улице Киевской столкнулись две иномарки – в результате пострадали двое детей.

Роковая встреча произошла 5 мая около восьми утра. За рулём Toyota Corolla Spacio была 39-летняя женщина. Она собиралась поворачивать с улицы Киевской на Новосибирскую, но по пути автоледи повстречался водитель Datsun on-DO, который собирался попасть на улицу Широкая.

"В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира: девочка 2017 г.р. из Toyota и мальчик 2005 г.р. из Datsun on-DO, – сообщили в ГИБДД Новосибирска.

- Несовершеннолетние пассажиры с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение".

Напомним, сегодня утром и ночью произошло сразу несколько ДТП, после которых были госпитализированы пострадавшие. Например, в Заельцовском районе машина перевернулась и легла на крышу, зацепив другой автомобиль. Оказалось, что за рулём был пьяный водитель без прав.