В Новосибирске пьяный водитель без прав устроил ДТП и отправил в больницу женщину

Фото ГИБДД Новосибирска

Ночью 5 мая 40-летний водитель HONDA катался по Новосибирску пьяным и без прав: в результате в Заельцовском районе машина перевернулась и легла на крышу, зацепив другой автомобиль, водитель-женщина которого попала в больницу.

Во втором часу ночи водитель HONDA HR-V мчался по улице Георгия Колонды в сторону Красного проспекта. Поворачивая на перекрёстке у дома №27 на улице 2-я Шевцовой, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем TOYOTA-CORONA PREMIO.

HONDA пролетела ещё несколько метров, после этого её закрутило, и машина легла на крышу. 36-летней женщине за рулём TOYOTA понадобилась помощь медиков, а пьяного водителя забрали полицейские.

"У водителя не было удостоверения, от прохождения медицинского освидетельствования он категорически отказался, – рассказали в ГИБДД Новосибирска.

- Водителю автомобиля HONDA HR-V, грозит административный арест на срок до 15 суток или административный штраф в размере 30 000 рублей".

Напомним, уже отправлен под арест водитель Toyota Verossa, который попал в ДТП ночью 30 апреля. Испугавшись уголовной ответственности, он бросил друга умирать в искорёженной машине.