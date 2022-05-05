Госстройнадзор проверит законность застройки площадки «Универсама» на Ленина в Новосибирске

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Законность застройки площадки «Универсама» на Ленина в Новосибирске проверят в Госстройнадзоре, заявил 5 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Инспекция Госстройнадзора проверит законность будущей застройки площадки магазина «Универсам» по адресу Ленина, 10 в Новосибирске, сообщил 5 мая в ходе пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, о том, что на месте магазина и прилегающего к нему здания «Пассажа» напротив кинотеатра «Победа» может появиться жилой комплекс, стало известно в январе 2022 года. Вопрос его строительства обсуждался в мэрии.

Жители близлежащих домов выступили против застройки и попросили власти области и города разобраться в ситуации. Травников ответил, что знает о планах по строительству и обращениях горожан.

«У прокуратуры есть более полные полномочия вмешаться в эту ситуацию. Поэтому наша инспекция (Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области (Госстройнадзор). — Прим.ред.) своё мнение сформирует и передаст в прокуратуру области», — пояснил он.

На месте старейшего городского универмага планируют построить ЖК из четырёх жилых корпусов, где разместятся в общей сложности 325 квартир. Одна из башен комплекса, согласно проекту, будет достигать в высоту 74 метров.