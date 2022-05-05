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Мэр Новосибирска подписал постановление об окончании отопительного сезона 11 мая

Фото Мэр Новосибирска подписал постановление об окончании отопительного сезона 11 мая
Фото Мэр Новосибирска подписал постановление об окончании отопительного сезона 11 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Отопительный сезон в Новосибирске завершится 11 мая, заявил мэр Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о завершении отопительного сезона в городе 11 мая.

«Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона в Новосибирске 11 мая. Полностью соответствует температурный режим, устанавливается тёплая погода, поэтому прекращаем отопительный сезон», — сообщил глава Новосибирска в ходе встречи с журналистами 5 мая.

По словам мэра, сразу после прекращения подачи тепла в городе начнутся испытания теплосетей, которые помогут выявить слабые места и своевременно провести ремонтные работы.

Напомним, в соответствии с утверждёнными российским правительством правилами предоставления коммунальных услуг, завершать отопительный сезон можно при определённых условиях: когда в течение пяти дней среднесуточная температура устанавливается выше +8 градусов. Локоть ранее об этом говорил.

На городских ТЭЦ в 2022 году решили приступить к ремонту, не дожидаясь завершения подачи тепла. Часть оборудования станций уже отремонтировали. Годовая программа выполнена на 26 %, сообщили 4 мая в СГК.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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отопление
Новосибирск
Локоть
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