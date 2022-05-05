Мэр Новосибирска подписал постановление об окончании отопительного сезона 11 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Отопительный сезон в Новосибирске завершится 11 мая, заявил мэр Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о завершении отопительного сезона в городе 11 мая.

«Сегодня я подписал документ о прекращении отопительного сезона в Новосибирске 11 мая. Полностью соответствует температурный режим, устанавливается тёплая погода, поэтому прекращаем отопительный сезон», — сообщил глава Новосибирска в ходе встречи с журналистами 5 мая.

По словам мэра, сразу после прекращения подачи тепла в городе начнутся испытания теплосетей, которые помогут выявить слабые места и своевременно провести ремонтные работы.

Напомним, в соответствии с утверждёнными российским правительством правилами предоставления коммунальных услуг, завершать отопительный сезон можно при определённых условиях: когда в течение пяти дней среднесуточная температура устанавливается выше +8 градусов. Локоть ранее об этом говорил.

На городских ТЭЦ в 2022 году решили приступить к ремонту, не дожидаясь завершения подачи тепла. Часть оборудования станций уже отремонтировали. Годовая программа выполнена на 26 %, сообщили 4 мая в СГК.