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Новосибирской области выделят почти 900 миллионов рублей на строительство школ

Фото Новосибирской области выделят почти 900 миллионов рублей на строительство школ
Фото Новосибирской области выделят почти 900 миллионов рублей на строительство школ

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирская область получит почти 900 миллионов рублей из федерального бюджета за два года на строительство школ.

Правительство Российской Федерации выделит Новосибирской области почти 900 миллионов рублей дополнительно за два года на строительство школ. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на зампреда Госдумы Александра Жукова.

Решение о дополнительном финансировании строительства образовательных учреждений в Новосибирской области приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований.

В 2023 году регион получит 119 миллионов рублей, в 2024 году – еще 770 миллионов рублей на возведение школ.

Дополнительные средства позволят создать более 1,3 тыс. мест в двух школах региона в рамках государственно-частного партнерства.

В 2022 году в регионе построят 12 образовательных учреждений, в том числе 3 детских сада на 450 мест и 9 школ почти на 9 тыс. мест.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске у некоторых школьников учебный год закончится 8 июня.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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