Составлена праздничная программа мероприятий на 9 Мая в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

День Победы в Новосибирске в 2022 году отметят в полном формате: с военным парадом, шествием «Бессмертного полка» и салютом. С полной программой праздничных мероприятий знакомьтесь на Сиб.фм.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начнутся в Новосибирске 8 мая. Так, в 22:00 в воскресенье на Монументе Славы в Ленинском районе пройдёт всероссийская акция «Свеча памяти», в рамках которой участники зажгут свечи в четь миллионов погибших героев.

Затем, уже непосредственно 9 мая, в 10:00 на площади Ленина состоится военный парад войск Сибирского гарнизона. Сиб.фм ранее писал, что он начнётся в 10:00 и будет насчитывать 2 284 участника.

В 10:45 на Октябрьской магистрали начнётся шествие «Бессмертного полка». Важно: формирование колонны напротив дома № 3 будет организовано с 09:00.

В 12:00 в Первомайском сквере начнётся праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», а также интерактивная программа «Победный май».

В 12:30 на Монументе Славы пройдёт торжественный митинг и церемония возложения венков к Вечному огню, а в 15:00 в кинотеатре им. В. Маяковского покажут фильм «Освобождение».

В 19:00 на площади Ленина начнётся праздничная программа «Новосибирск — город трудовой доблести», а после 21:50 на Михайловской набережной и в сквере за НОВАТом запустят праздничные салюты.

Напомним, оператор речных прогулок «Речфлот» предложил к 9 Мая специальную услугу — просмотр праздничного салюта с борта теплохода. Подробнее об этом можно узнать в предыдущем материале Сиб.фм по ссылке.