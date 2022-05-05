Травников назвал ситуацию с "Экологией-Новосибирск" коммерческим шантажом

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что речи о лишении "Экологии-Новосибирск" статуса регионального оператора не идёт.

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил о "коммерческом шантаже" в отношении регионального оператора "Экологии-Новосибирск". Ситуация привела к проблемам с вывозом мусора в субъекте.

"Здесь имеет место коммерческий шантаж. Не хотелось бы ему потакать. Пусть сначала ситуация стабилизуется, а дальше будем принимать решение", — сообщил Травников в ходе пресс-конференции 5 мая.

Отвечая на вопрос представителя СМИ, губернатор подчеркнул, что не спешит с принятием решения в отношении компании "Экология-Новосибирск".

"Сегодня, действительно, большой объём замечаний к мусорному оператору. Но я бы не торопился с принятием решения, поскольку возникшая ситуация является искусственно созданной", — отметил Травников.

Как ранее писал Сиб.фм, в конце апреля Новосибирск столкнулся с проблемой вывоза мусора после забастовки водителей мусоровозов.

4 мая в компании "Экология-Новосибирск" сообщили о стабилизации ситуации с вывозом мусора.