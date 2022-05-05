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В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы
Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы с пешими расчетами и военной техникой.

Первая репетиция Парада Победы в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Новосибирске 5 мая. На площади Ленина военнослужащие отработали выход, строевые приемы при передвижении и на месте, а также приветствие и вынос знамен.

Новосибирск продолжает готовиться к празднованию 9 Мая. Первая в этом году репетиция Парада Победы прошла в центре города – на площади Ленина. В репетиции приняли участие олее 2 тысяч военнослужащих и колонны военной техники. В их числе по площади прошли танк Т-34, комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Грады», «Тигры» и другая техника.

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 2

«Среди новинок, стоящих на вооружении российской армии, были показаны машина инженерного обеспечения и маскировки, которая предназначена для ведения инженерной разведки, подготовки местности для полевых позиций, маскировки следов, оставляемых ракетным комплексом «Ярс», а также боевая противодиверсионная машина «Тайфун» на базе БТР-80», – сообщили в ЦВО.

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 3

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 4

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 5

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в Новосибирске 7 мая.

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 6

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 7

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 8

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 9

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 10

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 11

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 12

Фото В Новосибирске 5 мая прошла первая репетиция Парада Победы 13

Напомним, Парад Победы в этом году пройдет в Новосибирске в полномасштабном формате 9 мая. Сиб.фм писал, как попасть на парад и принять участие в шествии «Бессмертного полка».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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