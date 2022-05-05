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В Новосибирске до 1 июня перекроют проезд по площади Будагова из-за строительства четвёртого моста

Фото В Новосибирске до 1 июня перекроют проезд по площади Будагова из-за строительства четвёртого моста
Фото В Новосибирске до 1 июня перекроют проезд по площади Будагова из-за строительства четвёртого моста

Фото Анастасии Захаровой / 2ГИС

Сквозной проезд по площади Инженера Будагова с Большевистской улицы на Красный проспект в Новосибирске будет перекрыт до 1 июня 2022 года в связи со строительством четвёртого моста через Обь, сообщили в пресс-службе мэрии.

На правом берегу Новосибирска в связи со строительством четвёртого моста до 1 июня ограничат движение транспорта, сообщили в мэрии.

До начала лета будет закрыта проезжая часть нечётной стороны Ипподромской улицы и параллельный эстакаде сквозной проезд по площади Инженера Будагова с Большевистской на Красный проспект.

Схемы движения автобусов № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутного такси № 32 будут скорректированы. Следуя по направлению с Большевистской на Красный проспект, транспорт начнёт ходить по эстакаде на площади Будагова (в прямом направлении).

Троллейбусные маршруты будут организованы по следующим схемам:

№ 13 — в прямом направлении — Красный проспект, площадь Инженера Будагова, ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «М. «Речной вокзал». В обратном направлении — ул. Большевистская, Южный спуск Октябрьского моста, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме;

№ 36 — ул. Фрунзе, Красный проспект, площадь им. Калинина — конечный остановочный пункт (в прямом и обратном направлениях).

Маршрутное такси № 11 в прямом направлении будет двигаться по следующей схеме: ул. Ипподромская, ул. Кривощековская, ул. Серебренниковская, ул. Мостовая, площадь Инженера Будагова, ул. Большевистская, далее — по действующей схеме.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как будет меняться движение транспорта в городе на время репетиций военного парада к 9 Мая. Подробности по ссылке.

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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