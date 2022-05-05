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В Новосибирске репетиция парада Победы привела к очередям на станции метро «Площадь Ленина»

Фото В Новосибирске репетиция парада Победы привела к очередям на станции метро «Площадь Ленина»
Фото В Новосибирске репетиция парада Победы привела к очередям на станции метро «Площадь Ленина»

МК в Новосибирске

В Новосибирске работу станции метро «Площадь Ленина» ограничили из-за репетиции парада Победы 5 мая.

Вечером 5 мая в новосибирском метрополитене образовалась длинная очередь из-за ограничений работы станции метро «Площадь Ленина».

«На площади Ленина не дают выйти, загоняют обратно в вагоны, у входа на станцию скопилась толпа желающих успеть в метро», – рассказал журналист МК в Новосибирске.

5 мая в Новосибирске ограничили работу станции метро «Площадь Ленина» из-за репетиции парада Победы. Станция не будет работать с 18:30 до 22:30. Вечером перед входом на станцию скопились десятки желающих успеть уехать.

В самом метрополитене объявляю, что посадки и высадки на станции «Площадь Ленина» не будет.

Ранее Сиб.фм публиковал прямую трансляцию с репетиции парада Победы в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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