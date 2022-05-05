В Новосибирской области больше 16 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в 2022 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Почти 16 500 школьников Новосибирской области проверят знания на едином госэкзамене в 2022 году.

В 2022 году количество выпускников образовательных учреждений Новосибирской области, которым предстоит пройти государственную экзаменационную проверку, составило почти 16 500 человек. Такие данные озвучил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин на пресс-конференции ТАСС 5 мая.

По словам Владимира Щукина, 14 700 человек от общего количества — выпускники текущего года. Остальные сдающие завершили своё обучение в предыдущие годы. В 2022 году количество сдающих ЕГЭ увеличилось: в 2021-м их число составляло примерно 14 300 человек.

Основной период сдачи единого государственного экзамена пройдёт с 26 мая до 21 июня. С 21 июня до 2 июля продлится период резервных дней.

Как отметил замминистра образования региона, в 2022 году среди экзаменов, которые выпускники выбирают для сдачи самостоятельно, лидирует обществознание. Проверить свои знания по этому предмету предстоит около 50% выпускников. На втором месте — математика профильного уровня. Чуть меньшую популярность получили информатика, история, биология, физика и английский язык.

Как Сиб.фм сообщал ранее, 18 апреля в Новосибирской области завершился досрочный период сдачи единого госэкзамена. В 2022 году на нём присутствовали 199 человек, пять из которых набрали максимально возможное количество баллов.

Напомним, в 2022 году в высших образовательных учреждениях России снизили средний балл для обучения на бюджетной основе.