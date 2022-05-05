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В Новосибирской области доходность инвестиций в недвижимость вдвое ниже средней по России

Фото В Новосибирской области доходность инвестиций в недвижимость вдвое ниже средней по России
Фото В Новосибирской области доходность инвестиций в недвижимость вдвое ниже средней по России

Фото Максима Николаева

Новосибирская область по доходности от вложений в недвижимость проигрывает всем соседям по Сибирскому федеральному округу, этот показатель в регионе вдвое ниже среднего по России.

По данным РИА Рейтинга, за последние три года (2019-2021) доходность от вложений в недвижимость в большинстве регионов России существенно превысила темпы инфляции. В среднем по стране она была выше на 11 %, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Однако в Новосибирской области доход от прироста стоимости квартиры и сдачи её в аренду был всего на 5,6 % выше среднегодовой инфляции. С таким показателем регион занял только 69 место в общем списке.

По доходности от вложений в недвижимость Новосибирская область проигрывает всем соседям по Сибирскому федеральному округу, подчеркнул эксперт.

«В Республике Алтай, Омской и Иркутской областях, а также Алтайском крае вложения в недвижимость приносили больше 14 процентов годовых», — уточнил аналитик.

Такая разница объяснима низкой ценовой базой в других регионах СФО, пояснил Николаев. Кроме того, резкий рост стоимости повышает коэффициент недоступности жилья.

Если учитывать только вложения в новостройки, то коэффициент рентабельности от вложений в недвижимость Новосибирска возрастает вдвое, подытожил эксперт.

Напомним, ранее Николаев объяснил, почему рост цен на новостройки в городе не остановился, несмотря на рухнувший спрос.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
недвижимость
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