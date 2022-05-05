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В Новосибирской области многодетная мать набросилась на участкового с табуреткой

Фото В Новосибирской области многодетная мать набросилась на участкового с табуреткой
Фото В Новосибирской области многодетная мать набросилась на участкового с табуреткой

Фото pixabay.com

Многодетная мать из Татарского района набросилась на инспектора по делам несовершеннолетних во время плановой проверки условий содержания детей, сообщили 5 мая в пресс-службе управления СК по Новосибирской области.

34-летняя многодетная жительница Татарского района стала фигуранткой уголовного дела после нападения на инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщили 5 мая в пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Инцидент произошёл во время планового профилактического рейда, когда представительница подразделения ПДН пришла проверить условия содержания детей и стала задавать вопросы об их воспитании.

Многодетная мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, встала с кровати и ударила инспектора по лицу, а затем замахнулась на него деревянным табуретом.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Материалы дела вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением переданы в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о многодетной матери, жестоко избившей 7-летнего сына в подъезде. В отношении женщины также завели уголовное дело.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
суд
уголовное дело
многодетная мать
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