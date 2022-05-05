В Заксобрании раскритиковали темы итоговых сочинений 11-классников в Новосибирске

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Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области резко прокомментировал список тем для итогового сочинения выпускников школ.

Выпускники школ Новосибирской области написали итоговое сочинение по литературе. Темы экзамена, который является допуском к ЕГЭ, раскритиковал новосибирский депутат Андрей Панферов.

4 мая 11-классники в Новосибирской области закончили писать итоговые сочинения по литературе, которые являются допуском к ЕГЭ. Вчера Новосибирский институт мониторинга и развития образования опубликовал список тем для итогового сочинения. В Новосибирской области старшеклассники могли выбрать одну из пяти тем: «Что значит – заблудиться на дорогах жизни?», «Как защитить Землю от негативных последствий технического прогресса?», «Согласны ли вы с высказыванием Бернарда Шоу: «Наказанием лжеца оказывается то, что он сам никому больше не может верить», «Моя любимая книга (музыка, фильм, спектакль)», «Чем ваши ровесники могут помочь людям, попавшим в беду?».

Далеко не все новосибирцы одобрили этот перечень. Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов резко прокомментировал все пять тем.

«Это же надо еще додуматься, такие темы выдумать! Почему и откуда это берется? Почему это так формулируется? А потом мы начинаем говорить, почему у нас дети такие, что не могут объяснить, что происходит в мире и в стране. Да потому что взрослые детей ведут вот в таком направлении», – сказал Панферов.

Депутат убежден, что детей специально уводят от любви к своему и к стране, в том числе посредством таких тем для сочинений. Панферов отметил, что перед 9 мая нет необходимости придумывать ничего лишнего, все темы очевидны.

«Я был на кладбище в Чановском районе, где похоронили прапорщика, геройски погибшего и получившего орден мужества на полях сражения с фашизмом. Об этом сейчас надо писать. Об этом говорить. О сверстниках надо писать, которые встали на защиту интересов нашей страны. А мы все выдумываем какие-то искусственные темы», – заключил Панферов в беседе с МК в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске родители 11-классников сдали ЕГЭ по математике.

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