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Власти Новосибирской области не планируют лишать «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора

Фото Власти Новосибирской области не планируют лишать «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора
Фото Власти Новосибирской области не планируют лишать «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

«Экология-Новосибирск», несмотря на замечания, останется регоператором Новосибирской области по обращению с отходами, заявил 5 мая губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области на сегодняшний день не обсуждается вопрос смены регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Как и прежде, им остаётся ООО «Экология-Новосибирск», заявил 5 мая в ходе пресс-конференции губернатор Андрей Травников.

«В данный момент я бы не торопился принимать решение (о расторжении соглашения. — Прим.ред.), потому что мы понимаем, что сегодняшняя ситуация спровоцирована искусственно. Фактически это коммерческий шантаж — мне бы не хотелось ему потакать. Поэтому сначала дадим возможность стабилизировать ситуацию, предпосылки для этого есть. А после этого будем анализировать, что произошло, и принимать решение», — сказал он.

Травников также отметил, что компания смогла сохранить свой статус, когда в конце лета — начале осени 2021 года к ней возникли серьёзные претензии.

«Тогда им удалось удержать свой статус за счёт устранения этих замечаний, приобретения дополнительных контейнеров и собственной техники», — уточнил глава региона.

Напомним, 4 мая «Экология-Новосибирск» заявила о стабилизации ситуации с вывозом мусора в Новосибирске и Оби.

В компании также сообщили, что после майских праздников готовятся активно принимать новых сотрудников. Закрыть вакансии там рассчитывают до конца мая — первой половины июня.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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экология
Новосибирская область
Новосибирск
Травников
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