Встреча ретропоезда «Эшелон Победы» состоится на вокзале Новосибирск-Главный 6 мая

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Театрализованная постановка прибытия ретропоезда «Эшелон Победы» и символической встречи воинов-освободителей состоится на вокзале Новосибирск-Главный в рамках праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд прибудет 6 мая, в среду, на первый путь вокзала в 10:00 по местному времени. Для гостей будут работать интерактивные тематические площадки.

На символической встрече будут присутствовать ветераны-железнодорожники, руководители магистрали и органов власти.