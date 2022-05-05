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Встреча ретропоезда «Эшелон Победы» состоится на вокзале Новосибирск-Главный 6 мая

Фото Встреча ретропоезда «Эшелон Победы» состоится на вокзале Новосибирск-Главный 6 мая
Фото Встреча ретропоезда «Эшелон Победы» состоится на вокзале Новосибирск-Главный 6 мая

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Театрализованная постановка прибытия ретропоезда «Эшелон Победы» и символической встречи воинов-освободителей состоится на вокзале Новосибирск-Главный в рамках праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд прибудет 6 мая, в среду, на первый путь вокзала в 10:00 по местному времени. Для гостей будут работать интерактивные тематические площадки.

На символической встрече будут присутствовать ветераны-железнодорожники, руководители магистрали и органов власти.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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