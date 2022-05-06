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Бессмертный полк-2022 в Новосибирске: место сбора и время начала шествия в День Победы 9 Мая

Фото Бессмертный полк-2022 в Новосибирске: место сбора и время начала шествия в День Победы 9 Мая
Фото Бессмертный полк-2022 в Новосибирске: место сбора и время начала шествия в День Победы 9 Мая

Фото: Сиб.фм, pixabay.com

9 мая в Новосибирске состоится ежегодная акция «Бессмертного полка». В 2022 году шествие пройдет в допандемийном формате. Принять участие в акции может любой желающий. Где можно распечатать фото воевавшего родственника и куда идти, чтобы стать участников шествия – расскажет Сиб.фм.

Время и место сбора участников «Бессмертного полка»

Фото Бессмертный полк-2022 в Новосибирске: место сбора и время начала шествия в День Победы 9 Мая 2

Сбор участников «Бессмертного полка» начнется в 9.00 на участке Октябрьской магистрали между бизнес-центром «Капитал» (Октябрьская магистраль, 3) и театром «Глобус». Колонна начнёт шествие после Парада Победы, который начнется в 10.00. Отметим, что регистрации и предварительной записи для участия не требуется – достаточно прийти к месту сбора в назначенное время.

Маршрут «Бессмертного полка»

Фото Бессмертный полк-2022 в Новосибирске: место сбора и время начала шествия в День Победы 9 Мая 3

Путь, который предстоит пройти участникам акции остаётся прежним. Колонна проследует от Октябрьской магистрали, далее свернет на Красный проспект и пройдет до Дома офицеров (Красный проспект, 63), где в 12.00 состоится праздничная интерактивная программа для участников шествия – полевая кухня и концерт.

Где бесплатно распечатать фотографию ветеранов и участников ВОВ?

Фото Бессмертный полк-2022 в Новосибирске: место сбора и время начала шествия в День Победы 9 Мая 4

Во всех филиалах муниципальных библиотек есть принтеры с возможностью черно-белой печати формата А4. Цветная печать есть в:

  • Централизованной библиотечной системе им. Д. С. Лихачева (ул. Богдана Хмельницкого, 38);
  • Центральной районной библиотеке им. П. П. Бажова (ул. Новогодняя, 11);
  • Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Красный проспект, 83).

Ранее, Сиб.фм писал о том, где пройдёт праздничный салют 9 мая. Стал известен прогноз погоды на День Победы, а также Новосибирские легкоатлеты традиционно выйдут на старт в День Победы.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Бессмертный полк
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