День Победы-2022: полная праздничная программа на 9 Мая в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; пресс-служба ЦВО

Праздничная программа ко Дню Победы в Новосибирске в 2022 году получилась масштабной, запланированы несколько салютов и фейерверков в разных частях города. Сиб.фм публикует полное расписание мероприятий.

9 Мая в Новосибирске начнётся с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации Александра Покрышкина на площади Свердлова. Прославленный лётчик первым в истории трижды стал Героем Советского Союза.

Затем на площади Ленина состоится военный парад войск Сибирского гарнизона. Начнётся он в 10:00 и будет насчитывать 2 284 участника.

Зрители увидят не только марширующих ровными строями военнослужащих и юнармецев, но и военную технику прошлых лет, включая легендарный советский танк Т-34.

Кроме того, в рамках парада по Красному проспекту пронесут знамя Победы, полотнище «Новосибирск — город трудовой доблести», а также флаги республик, ассоциаций национально-культурных автономий и национальных организаций. Проследует по главной городской магистрали и духовой оркестр.

На пересечении улиц Военной и Ипподромской, когда во время парада на Красном проспекте будет исполняться национальный гимн России, запустят пять холостых залпов.

В 10:45 начнёт шествие «Бессмертный полк». При этом формирование колонны напротив дома № 3 на Октябрьской магистрали будет организовано с 09:00.

«Движение "Бессмертного полка" завершится у Дома офицеров (Красный проспект, 63), где пройдёт праздничная военно-патриотическая программа для участников шествия и выставка ретроавтомобилей», — сообщается в анонсе мэрии.

Также 9 мая состоится 75-я городская легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина, а в течение дня горожане смогут почтить память погибших в годы войны, возложив цветы и венки к Вечному огню на Монументе Славы в Ленинском районе и другим памятным местам. На Монументе Славы в 12:30 планируется проведение митинга. В каждом районе города будут организованы Вахты памяти.

В Первомайском сквере в 12:00 начнётся праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», а также интерактивная программа «Победный май». На площади Ленина в 19:00 стартует программа «Новосибирск — город трудовой доблести».

Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Он прогремит в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» в 21:50. На площади Ленина, за зданием оперного театра, в это же время запустят фейерверк.

Напомним, что увидеть главный праздничный салют можно будет с воды. Оператор речных прогулок «Речфлот» предложил к 9 Мая специальную услугу — просмотр с борта теплохода.