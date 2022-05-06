Где воевал дед в годы ВОВ: поиск фронтовика по фамилии

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9 мая россияне не только радуются победе в Великой Отечественной войне, но и вспоминают о своих воевавших родственниках, которые погибли, отдавая долг Родине. Чтобы узнать полный боевой путь погибшего фронтовика можно обратиться к специальным интернет — сервисам и найти своего деда или прадеда по фамилии.

ОБД «Мемориал» для поиска участников ВОВ

Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/

В данном интернет-ресурсе содержится около 20 миллионов именных записей о потерях Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Также на сайте есть информация о месте рождения фронтовика, каким районным военным комиссариатом он был призван, когда выбыл и другое.

Чтобы найти сведения о погибшем родственнике вам необходимо знать его фамилию, имя, отчество, год рождения и звание. Эти данные нужно написать в специальной форме, после чего кликнуть на кнопку «Найти».

Перед вами появится перечень найденных совпадений по введённым ключевым словам. Напротив каждого совпадения расположены три значка, отвечающих за вывод сводной информации, просмотра цифровой копии найденного документа и сохранения найденного документа на ваш ПК.

Если количество найденных совпадений по фамилии слишком большое, то вы можете воспользоваться функцией расширенного поиска. Для этого необходимо вернуться на главную страницу сайта, и рядом с кнопкой «Найти» нажать на раздел «Расширенный поиск».

Сайт «Память народа»

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/

На этом сайте представлены более расширенные сведения об участниках ВОВ, а также присутствует база отсканированных документов. Вы можете посмотреть, как выглядел наградной лист вашего деда и узнать, в каком архиве он хранится. Также внутри сервиса можно построить карту перемещения (боевой путь) вашего родственника.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какие дороги в Новосибирске перекроют 7 и 9 мая. Составлена праздничная программа мероприятий на 9 Мая, а также мэрия опубликовала правила доступа на Парад Победы.

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