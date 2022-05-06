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Где воевал дед в годы ВОВ: поиск фронтовика по фамилии

Фото Где воевал дед в годы ВОВ: поиск фронтовика по фамилии
Фото Где воевал дед в годы ВОВ: поиск фронтовика по фамилии

Фото: pixabay.com

9 мая россияне не только радуются победе в Великой Отечественной войне, но и вспоминают о своих воевавших родственниках, которые погибли, отдавая долг Родине. Чтобы узнать полный боевой путь погибшего фронтовика можно обратиться к специальным интернет — сервисам и найти своего деда или прадеда по фамилии.

ОБД «Мемориал» для поиска участников ВОВ

Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/

Фото Где воевал дед в годы ВОВ: поиск фронтовика по фамилии 2

В данном интернет-ресурсе содержится около 20 миллионов именных записей о потерях Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Также на сайте есть информация о месте рождения фронтовика, каким районным военным комиссариатом он был призван, когда выбыл и другое.

Чтобы найти сведения о погибшем родственнике вам необходимо знать его фамилию, имя, отчество, год рождения и звание. Эти данные нужно написать в специальной форме, после чего кликнуть на кнопку «Найти».

Фото Где воевал дед в годы ВОВ: поиск фронтовика по фамилии 3

Перед вами появится перечень найденных совпадений по введённым ключевым словам. Напротив каждого совпадения расположены три значка, отвечающих за вывод сводной информации, просмотра цифровой копии найденного документа и сохранения найденного документа на ваш ПК.

Если количество найденных совпадений по фамилии слишком большое, то вы можете воспользоваться функцией расширенного поиска. Для этого необходимо вернуться на главную страницу сайта, и рядом с кнопкой «Найти» нажать на раздел «Расширенный поиск».

Сайт «Память народа»

Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/

Фото Где воевал дед в годы ВОВ: поиск фронтовика по фамилии 4

На этом сайте представлены более расширенные сведения об участниках ВОВ, а также присутствует база отсканированных документов. Вы можете посмотреть, как выглядел наградной лист вашего деда и узнать, в каком архиве он хранится. Также внутри сервиса можно построить карту перемещения (боевой путь) вашего родственника.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какие дороги в Новосибирске перекроют 7 и 9 мая. Составлена праздничная программа мероприятий на 9 Мая, а также мэрия опубликовала правила доступа на Парад Победы.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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