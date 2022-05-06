Land Cruiser, лодки и по три квартиры: чем владеют и сколько зарабатывают прокуроры и их жёны в Новосибирской области

Коллаж Сиб.фм: фото прокуратуры Новосибирской области

6 мая прокуроры Новосибирской области опубликовали декларации о своих доходах за прошлый год: главный правоохранитель региона Яков Хорошев вошёл в пятёрку самых богатых, но его обогнал глава Татарского района. Какой автомобиль самый популярный у новосибирских прокуроров и зачем им по несколько квартир?

Список деклараций за 2021 год открывает прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, который заработал 6 690 680,51 рубля. По сравнению с предыдущим периодом, доход главного правоохранителя вырос почти на 2,4 миллиона рублей.

«Крузаки»

Обжился Яков Хорошев и автомобилем премиум-класса — Land Cruiser 150. Кстати, эта марка автомобиля пользуется популярностью и у других зажиточных прокуроров Новосибирской области. Land Cruiser Prado есть и у прокурора Чистоозёрного района Евгения Митина, и у новосибирского прокурору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игоря Нарубина, и даже у супруги прокурора Ордынского района Николая Кремлева.

Последний из перечисленных вошёл в тройку самых богатых прокуроров Новосибирской области: в 2021 году он заработал 8 875 369,46 рубля. Обогнал его только Татарский межрайонный прокурор Новосибирской области Илья Черкас, который получил доход в 9 303 293, 10 рубля.

Третьим по уровню дохода можно назвать прокурора Бердска Андрея Кузнецова, который заработал 7 904 801,57 рубля. Ещё в четвёрку зажиточных прокуроров вошла женщина в погонах: прокурор Доволенского района Марина Трофимова имеет доход за 2021 год в размере 6 491 049,66 рубля. При этом у неё есть и собственное жильё, и служебное, а вот супруг и дети в декларации отсутствуют.

Любовь к лодкам

Также можно отметить, что у прокуроров из районов Новосибирской области есть тяга к водным видам транспорта. Например, надувная моторно-гребная лодка и мотор есть у прокурора Коченевского района Романа Кузнецова. По две лодки и мотора у Куйбышевского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергея Кудрявцева и у прокурора Ордынского района Николая Кремлева.

По две-три квартиры в пользовании

Если проанализировать все декларации новосибирских прокуроров, то можно отметить, что у многих есть квартиры в безвозмездном пользовании, а у некоторых даже по несколько. Например, первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылёв безвозмездно пользуется квартирой площадью в 85,8 квадратных метра, а его супруга и сын – ещё и жильём площадью 158,3 квадратных метра.

У другого заместителя прокурора Новосибирской области Павла Смагоринского есть несколько квартир: одну (площадью 73,8 кв. м.) он делит с родственниками, одной (109,3 кв. м.) владеет индивидуально, но при этом в пользовании есть и квартира площадью 108,4 квадратных метра.

Скромностью запросов отличается заместитель Якова Хорошева Микаил Аскеров: на него не оформлена ни одна жилплощадь, а вместе с супругой он живёт в квартире площадью 53,9 квадратных метра.