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Легендарная "Катюша" и солдатская каша: в Ленинском районе Новосибирска прошёл концерт ко Дню Победы

Фото Легендарная "Катюша" и солдатская каша: в Ленинском районе Новосибирска прошёл концерт ко Дню Победы
Фото Легендарная "Катюша" и солдатская каша: в Ленинском районе Новосибирска прошёл концерт ко Дню Победы

Фото Кристина Рейзвых

В Троицком сквере Новосибирска прошёл концерт ко Дню Победы — горожане наслаждались песнями военных лет и угощались солдатской кашей.

Торжественный концерт ко Дню Победы прошёл в Троицком сквере Новосибирска. Это мероприятие для жителей Ленинского района города стало доброй традицией. Многие приходят в сквер каждый год — с детьми и внуками.

«Я ещё в школе любила «Катюшу», теперь вот сын поёт», ─ поделилась жительница Ленинского района Новосибирска Анастасия Клитнова.

Фото Легендарная

Создать особую праздничную атмосферу создали в этом году депутаты горсовета и Заксобрания Новосибирской области вместе с активистами, артистами и военными.

Депутат ГодДумы РФ Виктор Игнатов, парламентарий Дмитрий Козловский, а также народные избранники Кирилл Покровский и Денис Чаховский подарили гостям праздника георгиевские ленты, организовали угощение выпечкой и солдатской кашей из полевой кухни.

Фото Легендарная

«Хочу от имени всех депутатов поздравить всех с самым знаменательным днём — Днём Победы. Радостно, что на этом мероприятии так много детей, поскольку всё это для того, чтобы мы могли передать им правдивую историю о подвиге нашего народа. Из поколения в поколение мы обязаны это делать, чтобы сохранить историческую целостность нашей страны, чтобы эта трагическая часть истории нашей страны никогда не была забыта», — прокомментировал Виктор Игнатов.

Фото Легендарная

Напомним, праздничная программа ко Дню Победы в Новосибирске в 2022 году получилась масштабной, запланированы несколько салютов и фейерверков в разных частях города. Сиб.фм опубликовал полное расписание мероприятий.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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