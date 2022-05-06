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МЧМ-2023 из Новосибирска перенесли в Канаду

Фото МЧМ-2023 из Новосибирска перенесли в Канаду
Фото МЧМ-2023 из Новосибирска перенесли в Канаду

Фото pixabay.com

Молодёжный чемпионат мира по хоккею, который в 2023 году должны были принять Новосибирск и Омск, пройдёт в Канаде.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ, IIHF) в феврале отозвала у России право на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею (МЧМ), который в 2023 году должен был пройти в Новосибирске и Омске. Стало известно, что первенство состоится в Канаде. Примут его два города: Галифакс и Монтон, сообщили в четверг, 5 мая, в пресс-службе Федерации хоккея Канады.

«Мы рады возможности провести молодёжный чемпионат мира 2023 года в Галифаксе и Монктоне. Это два великих города с первоклассными стадионами и страстными болельщиками, которые поддерживают юношеский хоккей. Я благодарю Федерацию хоккея Канады за то, что за столь короткое время нашли два замечательных места для проведения турнира, и с нетерпением жду чемпионата мира 2023 года», — сказал президент IIHF Люк Тардиф.

Чемпионат для молодёжных команд начнётся 26 декабря 2022 года, а завершится 5 января 2023-го. РФ лишилась права принимать его на своей территории из-за спецоперации на Украине.

У страны также отобрали право проведения ЧМ по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге, а российские сборные и клубы отстранили от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределённый срок.

Напомним, что, несмотря на отмену МЧМ, строительство нового ледового дворца спорта в Новосибирске будет завершено. До 1 июля там планируют провести первую заливку льда.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

хоккей
Новосибирск
МЧМ-2023
Канада
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