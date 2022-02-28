Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023 в Новосибирске

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Россию лишат права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года по хоккею в Новосибирске.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года в Новосибирске не состоится.

Международная федерация хоккея лишит российскую и белорусскую хоккейные федерации членства. Сборные России и Белоруссии будут исключены из числа участников чемпионата мира 2022 в Финляндии, их места займут хоккеисты из Австрии и Франции.

Россия лишится прав на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске в 2023 году, а также прав на проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Вчера в Новосибирске снова остановились часы обратного отсчёта до МЧМ-2023. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее допустил возможность переноса молодёжного чемпионата мира по хоккею. Однако глава региона подчеркнул, что область была готова к подобному развитию событий и новый ЛДС будет построен при любых обстоятельствах в срок.

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