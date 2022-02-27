Часы обратного отсчета до МЧМ-2023 снова остановились в Новосибирске

В Новосибирске третий раз подряд вышли из строя часы обратного отсчёта до МЧМ-2023.

В воскресенье, 27 февраля, в Новосибирске снова сломались часы обратного отсчёта до МЧМ-2023. Электронное табло прибора, установленного на площади Ленина, отключилось.

Как передаёт корреспондент Сиб.фм, "табло то включается, то гаснет".

"Когда изображение появилось, то отображались цифры 302. Вчера, 26 февраля, были точно такие же", — отметил журналист.

Поломка часов обратного отсчёта до МЧМ-2023 в Новосибирске далеко не первая. Ранее устройство выходило из строя 14 февраля. Электронное табло показывало, что до начала соревнований осталось 320 дней, хотя фактически меньше — 315. До этого часы гасли 7 февраля. Неполадки были оперативно ликвидированы, но, как выяснилось, не надолго.

Часы обратного отсчёта в Театральном сквере были запущены 26 декабря 2021 года — ровно за год до начала чемпионата. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

Напомним, 26 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о возможном переносе МЧМ-2023 в связи с действием санкций. При этом глава региона подчеркнул, новая ледовая арена в любом случае будет построена в срок.