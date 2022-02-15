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В Новосибирске снова сломались часы обратного отсчёта до МЧМ-2023

Фото В Новосибирске снова сломались часы обратного отсчёта до МЧМ-2023
Фото В Новосибирске снова сломались часы обратного отсчёта до МЧМ-2023

Фото Густаво Зырянова

Часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске вновь дали сбой. Жители заметили, что они показывают не то количество дней, которое в действительности осталось до старта первенства.

Жители Новосибирска 14 февраля заметили, что часы обратного отсчёта до старта молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею на площади Ленина вновь дали сбой. Электронное табло показывало, что до начала соревнований осталось 320 дней, хотя фактически меньше — 315.

В исполнительной дирекции МЧМ-2023 подтвердили, что с часами действительно опять возникли проблемы, однако уже в понедельник вечером они были устранены.

Утром 15 февраля фотограф Сиб.фм побывал в Театральном сквере и проверил, какое количество дней до чемпионата теперь показывает табло. 314 — всё верно.

Фото В Новосибирске снова сломались часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 2

Фото В Новосибирске снова сломались часы обратного отсчёта до МЧМ-2023 3

Часы обратного отсчёта в Театральном сквере были запущены 26 декабря 2021 года — ровно за год до начала чемпионата. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе.

Проблемы с часами ранее уже возникали в начале февраля. Напомним, тогда табло вовсе погасло, но неполадки были также оперативно ликвидированы.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

хоккей
Новосибирская область
Новосибирск
МЧМ-2023
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