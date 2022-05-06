Опубликован прогноз погоды на 7, 8, 9 и 10 мая в Новосибирске

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В предстоящие майские праздники погода не побалует новосибирцев летним теплом, а ночью столбик термометра и вовсе будет стремиться к 0.

Сразу после тёплой пятницы, 6 мая, в Новосибирске станет значительно прохладнее. Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в субботу, 7 мая, ночью столбик термометра опустится до минус 2.... +3 градусов. Днём температура воздуха прогреется до +13 градусов.

Ещё холоднее будет в воскресенье, 8 мая: ночью столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +10... +15 градусов Цельсия. Также в этот день синоптики обещают дожди и сильный ветер.

Аналогичная погода ждёт новосибирцев и на День Победы, 9 мая: температура воздуха не превысит +12 градусов, а ночью столбик термометра останется на уровне 0... +1 градуса тепла. Воздух начнёт прогреваться во вторник, 10 мая: в этот день будет +15 градусов днём и до +5 – ночью.

На сайте Сиб.фм вы можете также ознакомиться в программой празднования 9 мая в Новосибирске: отдыхающих ждут два больших концерта.