Семьи погибших на Украине военных и пограничников из Новосибирской области получат по 3 миллиона рублей

Фото Минобороны России

Новосибирские власти выплачивают по 3 миллиона семьям военнослужащих, погибших на Украине.

Власти выплатят по 3 миллиона рублей семьям погибших на Украине военных и пограничников из Новосибирской области и по миллиону раненым военнослужащим, сообщили 6 мая в пресс-службе правительства.

В Новосибирской области семьям военнослужащих и бойцов Росгвардии, погибших в ходе спецоперации на Украине, выплачивают по три миллиона рублей. Это касается тех, кто потерял родных на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины. Семьи раненных военнослужащих получают от правительства от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

6 мая правительство НСО одобрило поправки в региональный закон об оказании материальной помощи членам семей военных, погибших или раненных в ходе спецоперации на Украине. Теперь помощь будут оказывать не только семьям кадровых военных и бойцов Росгвардии, но и родным пограничников.

Губернатор Новосибирской области пообещал, что власти региона окажут всю возможную помощь семьям военных, погибших или раненых во время спецоперации.

«Мы будем стараться решить все проблемы, которые у вас возникают – бытовые, финансовые, вопросы обучения детей, медицинского обслуживания. Наше дело правое, победа будет за нами, наши ребята выполнят все поставленные перед ними задачи. И, конечно, мы никогда не забудем погибших», – сказал Андрей Травников.

Напомним, президент России Владимир Путин 3 марта выступил с обращением по спецоперации на Украине во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Глава государства рассказал о военных, которые проявили себя в ходе спецоперации, и вместе с членами Совбеза почтил память погибших минутой молчания. Всем семьям погибших военнослужащих на федеральном уровне будет выплачено по 7,4 миллиона рублей плюс ежемесячная компенсация. Президент поручил добавить к этой сумме еще 5 миллионов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 6 мая похоронили еще пятерых погибших на Украине военнослужащих.