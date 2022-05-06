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В Новосибирской области 6 мая похоронят пятерых погибших на Украине военнослужащих

Фото В Новосибирской области 6 мая похоронят пятерых погибших на Украине военнослужащих
Фото В Новосибирской области 6 мая похоронят пятерых погибших на Украине военнослужащих

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Еще пятеро военных из Новосибирской области погибли на Украине. Их похоронят на Родине 6 мая.

В Новосибирской области 6 мая простятся еще с пятью военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили районные администрации.

В пятницу, 6 мая, в Новосибирской области простятся с несколькими военнослужащими, погибшими при выполнении боевых задач на Украине.

Уроженцы Татарского района Новосибирской области 22-летний Святослав Миньков и 27-летний Артем Осипов остались до конца верны присяге и с честью выполнили свой воинский долг. Их похоронят в Татарске и селе Кочневка. В районе 6 мая объявили днем траура.

В селе Мамоново Маслянинского района простятся с 23-летним Иваном Смердиным.

35-летнего Ивана Семечкова похоронят в его родной деревне Камышино Купинского района. Он погиб 25 апреля, выполняя воинский долг.

6 мая пройдут похороны Александра Жовнера из бердского поселка Вега.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родными и близким погибшего военнослужащего.

Вчера в Новосибирске простились с двумя погибшими на Украине военнослужащими. Ранее Сиб.фм писал, что раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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