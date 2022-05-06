В Новосибирске иномарка сбила двух подростков на мотоцикле

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске два подростка попали в больницу после ДТП на улице Невельского.

В Новосибирске иномарка сбила мотоцикл с несовершеннолетними. Подростки получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 6 мая на улице Невельского в районе дома № 61. Водитель иномарки Peugeot 206, поворачивая налево с улицы Колхидской, сбила мотоцикл Honda под управлением 16-летнего шофера. От сильного удара двухколесный транспорт опрокинулся.

В аварии пострадал 16-летний водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести подростки госпитализированы в медицинскую организацию.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал, что 5 мая в Новосибирске иномарка сбила двух самокатчиков.