В Новосибирске предприниматель попался при попытке дать взятку приставу в 20 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова

Следователи СКР закончили разбираться с киоскёром из Новосибирска, который пытался дать взятку приставу за то, чтобы не сносили его павильон, попавший в зону воздушных линий электропередачи.

В начале 2022 года вступило в силу решение Арбитражного суда Новосибирской области о сносе ларька в Дзержинском районе, который находился в опасности из-за воздушной линии передач. Однако у предпринимателя настолько успешно шли дела, что он решился на взятку.

«Установлено, что 16 марта 2022 года в утреннее время, индивидуальный предприниматель, находясь в помещении отдела судебных приставов по Дзержинскому району города Новосибирска лично передал ведущему судебному приставу-исполнителю отделения судебных приставов по Дзержинскому району города Новосибирск УФССП по Новосибирской области, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в качестве взятки денежные средства в сумме 20 000 рублей за непринятие мер по исполнению решения Арбитражного суда Новосибирской области, по освобождению от павильона охранной зоны воздушной линии электропередачи, расположенной по проспекту Дзержинского в Дзержинском районе города Новосибирска, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

- Преступный умысел мужчины не был доведен до конца – взяткодатель был задержан оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области».

В дальнейшем 40-летнему предпринимателю предъявили обвинение по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия).

«В ходе следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме», — добавили в Следственном комитете.

Дело новосибирского бизнесмена рассмотрит Дзержинский районный суд – предпринимателю грозят 8 лет тюрьмы и штраф в 70-кратном размере от предложенной взятки.

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