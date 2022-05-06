В Новосибирске прохожие обнаружили труп мужчины возле многоэтажки на улице Зорге

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Труп мужчины прохожие обнаружили возле многоэтажного жилого дома на улице Зорге в Новосибирске.
В Новосибирске мужчина погиб при падении из окна многоэтажки. Его тело днем 6 мая нашли прохожие.
Инцидент произошел днем 6 мая в Кировском районе Новосибирска. Прохожие нашли труп мужчины под окнами девятиэтажного жилого дома на улице Зорге, 221. Как утверждают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», мужчина погиб после падения из окна. По неподтвержденным данным, погиб пожилой житель Новосибирска.
В СУ СК РФ по Новосибирской области подтвердили информацию о гибели мужчины. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по данному факту.
Ранее Сиб.фм писал, что 4 мая в Новосибирске под окнами многоэтажки было найдено тело 3-летнего мальчика. Следствие также начало проверку по факту гибели ребенка.
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