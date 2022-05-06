Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске прохожие обнаружили труп мужчины возле многоэтажки на улице Зорге

Фото В Новосибирске прохожие обнаружили труп мужчины возле многоэтажки на улице Зорге
Фото В Новосибирске прохожие обнаружили труп мужчины возле многоэтажки на улице Зорге

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Труп мужчины прохожие обнаружили возле многоэтажного жилого дома на улице Зорге в Новосибирске.

В Новосибирске мужчина погиб при падении из окна многоэтажки. Его тело днем 6 мая нашли прохожие.

Инцидент произошел днем 6 мая в Кировском районе Новосибирска. Прохожие нашли труп мужчины под окнами девятиэтажного жилого дома на улице Зорге, 221. Как утверждают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», мужчина погиб после падения из окна. По неподтвержденным данным, погиб пожилой житель Новосибирска.

В СУ СК РФ по Новосибирской области подтвердили информацию о гибели мужчины. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по данному факту.

Ранее Сиб.фм писал, что 4 мая в Новосибирске под окнами многоэтажки было найдено тело 3-летнего мальчика. Следствие также начало проверку по факту гибели ребенка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27589
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
19407
71-й день спецоперации: Путин извинился перед Израилем, кадыровцы освободили Светличное, а военные уничтожили сотни украинских нацистов
18536
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
18055
Раненный на Украине российский военный 12 дней полз с гранатами в руках
15164
Выходной после Дня Победы 2022: россиян обрадовали нерабочим днём 10 мая
14940
69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием
11499
В Кузбассе 84 ребёнка родились с неизвестным полом