В Новосибирске под окнами многоэтажки найдено тело 3-летнего мальчика

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске под окнами жилого многоэтажного дома найдено тело 3-летнего ребенка.

3-летний ребенок выпал из окна высотки в Новосибирске 4 мая. Следком начал проверку.

Происшествие случилось 29 апреля. Под окнами многоэтажного жилого дома в Новосибирске нашли тело трехлетнего ребенка. Следствие начало проверку по факту гибели ребенка. Сейчас сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По неподтвержденным данным, ребенок выпал из окна третьего этажа многоэтажки.

Несколько дней назад в Новосибирске под окнами жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска была найдена 6-летняя девочка. Ребенок со множественными травмами был доставлен в больницу. На мать девочки за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составили административный протокол.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа.