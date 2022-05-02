В Новосибирске под окнами дома нашли 6-летнюю девочку

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Травмированная 6-летняя девочка была найдена под окнами дома в Дзержинском районе Новосибирска 2 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

2 мая под окнами жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска была найдена 6-летняя девочка. Ребёнок был травмирован и доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На мать девочки за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По факту инцидента проводится проверка. Районные службы системы профилактики уведомлены о произошедшем.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о 6-летнем мальчике из Октябрьского района, мать которого создала в квартире условия антисанитарии, захламив её различным мусором.